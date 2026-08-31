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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük’te drift cezası 140 bin TL! Ehliyetine el konuldu

        Karabük’te drift cezası 140 bin TL! Ehliyetine el konuldu

        Karabük'te trafikte yapılan iki ayrı tehlikeli hareket cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir sürücünün otomobiliyle drift yapması ağır bir cezayı beraberinde getirirken, motosikletle tehlikeli hareketler yapan başka bir sürücü ise kontrolünü kaybederek yere düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Driftin faturası 140 bin TL oldu!

        Karabük’te otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki 301 Nolu Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü otomobil ile sokak üzerinde drift atarak çevredeki araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürdü.

        DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA

        Durumu fark eden polis ekipleri, otomobili İl Emniyet Müdürlüğünün arka caddesinde durdurdu. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

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        Otomobilin sokakta drift attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, çevrede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        MOTOSİKLETİYLE ŞOV YAPARKEN DEVRİLDİ

        Diğer yandan rampada motosikletiyle şov yapmaya çalışan genç, dengesini kaybederek devrildi. Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Rampada motosikletiyle şov hareketleri yaparak ilerleyen genç, bir süre sonra dengesini kaybetti.

        KONTROLÜNÜ KAYBEDİP YOLA SAVRULDU

        Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yola düştü. Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, gencin yardımına koştu. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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        Motosiklet sürücüsünün şov yapmaya çalıştığı, ardından kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte devrildiği anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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