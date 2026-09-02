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        Haberler Gündem Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı

        Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı

        Girne açıklarında alabora olan gemi faciasında kayıp yolcular için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 20 kayıptan birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bulunan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen naaşın, kimlik tespiti için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü belirtti.

        Üstel, Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam destek veriyor. Bu doğrultuda bugün ikinci arama-kurtarma gemimiz Alemdar geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iniyor" dedi.

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        KAYIP 20 KİŞİDEN BİRİNİN NAAŞINA ULAŞILDI

        TCG Alemdar’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Üstel, arama faaliyetleri sırasında bir kişinin naaşına ulaşıldığını belirterek, "Kayıp olan 20 insanımız vardı. 20 insanımızdan birinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kimlik tespiti için götürüldü. Yapılan tespitlerde naaşın erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

        Kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından ailelere bilgi verileceğini söyleyen Üstel, "Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin" dedi.

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        AİLELERDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

        Denizden çıkarılan naaşta kimlik tespitini zorlaştıracak bir bozulma olmadığını belirten Üstel, uzman ekiplerin hastanedeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Üstel, "Önce çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. İlgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi’nde tespit çalışmalarını yapıyorlar. Sonra ailelerden DNA örneği alınmaya başlanacak" diye konuştu.

        NAAŞ ROV CİHAZIYLA ÇIKARILDI

        Naaşın uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile çıkarıldığını açıklayan Üstel, geminin bulunduğu 550 metre derinlikte insanlı dalış imkanının bulunmadığına dikkati çekti.

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        Üstel, "550 metre, kimse inemiyor. Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Burası 550 metre. O yüzden arama-kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. Hepinizden sabır bekliyoruz" dedi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI ROBOTLARLA SÜRÜYOR

        Batığın bulunduğu bölgede çalışmaların zorlu koşullarda devam ettiğini belirten Üstel, şu ana kadar çıkarılan naaş dışında başka bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

        Üstel, "550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılıyor. Bu naaşın dışında henüz başka bir bulguya rastlanmadı. Arkadaşlarımız 7/24 hiç durmadan vardiya usulü çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

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        Aramaların helikopterler, gemiler ve diğer ekiplerle sürdürüleceğini belirten Üstel, çalışmaların gece gündüz devam edeceğini söyledi.

        TÜRKİYE’DEN TEKNİK HEYET KKTC’YE GELDİ

        Gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye’den talep edilen teknik inceleme heyetinin KKTC’ye gelerek çalışmalara başladığını açıkladı.

        Üstel, "Soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam ettirmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir heyet istedik. Onlar da geldi ve çalışmalarına başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız" dedi.

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        Kazaya ilişkin herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Üstel, "Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa, en üst düzeyden en altına kadar hukuk önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

        9 KİŞİ TUTUKLU BULUNUYOR

        Soruşturma kapsamında 9 kişinin tutuklu olduğunu açıklayan Üstel, sürecin devam ettiğini belirtti.

        Üstel, "Suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Soruşturma bitene kadar süreç devam edecek" dedi.

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        "HÜKÜMET KRİZİ YOK"

        KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunacağı yönündeki açıklamalarının ardından hükümetin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Üstel, koalisyon hükümetinin görevine devam ettiğini söyledi.

        Üstel, "Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok" ifadelerini kullandı.

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