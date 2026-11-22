Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri, belediyedeki görevleri ve haklarındaki suçlamaların ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.