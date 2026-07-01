Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava ertelendi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava ertelendi

        Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmanın 4'üncü duruşması görüldü. Davada, sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvurulurken, duruşma 09 Ekim 2026 tarihine ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ölümüne ilişkin dava ertelendi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşmasında sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvuruldu. Duruşma sonrası açıklama yapan Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar, herhangi bir suikast ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

        4'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2025 tarihinde evinin havuzunun motor bölümünde elektrik akımına kapılması ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran 2025 günü hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Başkan Zeyrek'in ölümüyle ilgili inşaata ruhsat veren belediye personelinin de yargılandığı dava ile ana dava birleştirildi. Birleştirilen davayla birlikte tutuksuz yargılanan sanık sayısı 16'ya çıkarken, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada belediye personel Murat Dönmez, Hüseyin Erarslan, Hakan Akgül, Ömer Taşçı, Asım Özdamar ve Eyüp Keklik ifadelerini yazılı olarak verdi.

        Yapı denetim firmasıyla birlikte inşaat sırasında denetimlerde bulunduklarını ve fotoğrafları çektiklerini ifade eden Yunusemre Belediyesi inşaat teknikeri Murat Dönmez, "Denetim yaptığımız sırada yüzme havuzu yoktu. Yeşil alan olarak gözüküyordu. Sadece bir süs havuzu vardı. Ancak süs havuzu ayrıca ruhsata tabi olmadığı için peyzaj olarak onay verdik" dedi. Olayla ilgili herhangi bir ihmalinin bulunmadığını söyleyen Dönmez beraatını talep etti.

        Diğer sanıklar da olaya ilişkin kusur ve ihmallerinin olmadığını, görevlerinin belgeler ve belgelerin usule uygun olarak düzenlenmesi olduğunu belirterek beraatlarını talep etti.

        "SUİKAST İHTİMALİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

        Duruşma sonrası Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar adliye önünde açıklamalarda bulundu. Ferdi Nurcan Zeyrek, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Dosyaya sunulmasıyla birlikte durum daha da netleşecek. Sürecin takibindeyiz. Bir sonraki mahkememiz 9 Ekim tarihine ertelendi. Başından beri mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ailece işin peşindeyiz.

        REKLAM

        Herkese çok teşekkür ediyorum. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Buradan herkese söylüyorum. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz" dedi.

        Duruşmaya ilişkin bilgi veren Avukat Necibe Karaoğlanlar, "Hukuki olarak değerlendirmemiz gerekirse Ferdi Zeyrek davasının bugün 4. celsesine katıldık. Bilirkişi raporu henüz dosyaya teslim edilmedi. Bu celsede soruşturma kendisi aleyhlerinde soruşturma izni verilen 6 kamu görevlisinin ifadeleri alındı ve dosya kapsamında değerlendirilecek. Hukuki olarak süreç gayet normal seyrediyor. Çünkü değişken bazı hususlar var. Tüm hassasiyetiyle mahkeme tarafından incelenmeye gayret ediliyor. Biz de Nurcan Hanım'la beraber süreci hassasiyetle ve merakla takip ediyoruz. Hukuki olarak herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bu aşamaya kadar. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

        Suikast iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaoğlanlar, "Bu konuda Merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Tabii sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Ben şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle yükümlü hissediyorum kendimi. Şu anki dosya kapsamındaki verilerden ve kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamdan anlayabiliyoruz.

        Ben de orada her ne kadar avukatı olsam da arkadaş olarak yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum" dedi.

        DAVA ERTELENDİ

        Dava 09 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 29 Haziran 2026 (Trump'ın Türkiye Mesajı Atina'yı Neden Rahatsız Etti?)

        Yunanistan'da Türkiye endişesi. Trump'ın Türkiye tavrı Atina'yı gerdi. F110 motoru nedir? F-35 projesine dönüş mümkün mü? ABD'den KAAN'a motorlar gelecek mi? Türkiye karşıtı ''şer ittifakı'' neler planlıyor? İsrail'in Türkiye planları ne? İsrail Suriye'de işgalini genişletiyor. İsrail Suriye'de ne k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!