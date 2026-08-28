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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte masöz ilanlarıyla kadınları kandırdılar: 6 şüpheli gözaltında

        Sahte masöz ilanlarıyla kadınları kandırdılar: 6 şüpheli gözaltında

        İstanbul'da internet üzerinden "masaj salonunda çalışacak bayan masöz" ilanları yayımlayan şüphelilerin, kadınları çeşitli yöntemlerle fuhuş faaliyetlerine yönlendirdiği belirlendi. Şüphelilerin müşterilerle pazarlık yaptığı, buluşmaları organize ettiği ve kadınların ekonomik olarak kendilerine bağımlı hale gelmesini sağladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ortamındaki ilanlar üzerinden kadınlarla iletişime geçtiği belirlendi.

        Şüphelilerin, masaj salonunda çalışma teklifinde bulundukları kadınları çeşitli yöntemlerle kandırarak fuhuş faaliyetlerine yönlendirdikleri tespit edildi. Ayrıca sahte kadın görselleri kullanarak fuhuş içerikli ilanlar yayımladıkları ve internet üzerinden müşteri aradıkları ortaya çıkarıldı.

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        MASÖZ İLANLARIYLA KADINLARI AĞA ÇEKTİLER

        Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelilerin, fuhuş faaliyetlerine dahil ettikleri kadınlarla müşteriler arasındaki pazarlığı kendilerinin yaptığı belirlendi. Buluşmaları da organize eden şüphelilerin bu faaliyetlerden ekonomik kazanç sağladığı tespit edildi.

        Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla korsan taksicilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin, fuhuş yapan kadınların müşterilere ulaştırılmasını da bu yolla gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

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        KADINLARI BORÇLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak için bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdiği ve çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdığı belirlendi. Oluşturulan ekonomik bağımlılıkla kadınların yapıdan ayrılmasının zorlaştırıldığı tespit edildi.

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        Yürütülen çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
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