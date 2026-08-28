İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ortamındaki ilanlar üzerinden kadınlarla iletişime geçtiği belirlendi.

Şüphelilerin, masaj salonunda çalışma teklifinde bulundukları kadınları çeşitli yöntemlerle kandırarak fuhuş faaliyetlerine yönlendirdikleri tespit edildi. Ayrıca sahte kadın görselleri kullanarak fuhuş içerikli ilanlar yayımladıkları ve internet üzerinden müşteri aradıkları ortaya çıkarıldı.

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MASÖZ İLANLARIYLA KADINLARI AĞA ÇEKTİLER

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelilerin, fuhuş faaliyetlerine dahil ettikleri kadınlarla müşteriler arasındaki pazarlığı kendilerinin yaptığı belirlendi. Buluşmaları da organize eden şüphelilerin bu faaliyetlerden ekonomik kazanç sağladığı tespit edildi.

Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla korsan taksicilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin, fuhuş yapan kadınların müşterilere ulaştırılmasını da bu yolla gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

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KADINLARI BORÇLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin kadınlar üzerindeki kontrolünü artırmak için bazı kadınların üzerlerine kredi çektirdiği ve çeşitli alım-satım işlemleri yaptırarak borçlandırdığı belirlendi. Oluşturulan ekonomik bağımlılıkla kadınların yapıdan ayrılmasının zorlaştırıldığı tespit edildi.

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Yürütülen çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.