Mersin’de sulama kanalında boğulan iki kardeş hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına giren iki kardeşten biri dün yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Yazen Halaf'tan da acı haber geldi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:45 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.
KÜÇÜK KARDEŞ HASTANEDE KURTARILAMADI
Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Halaf'ın cenazesi morga konuldu.
AĞABEYİNİN CANSIZ BEDENİ DALGIÇLARCA BULUNDU
Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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