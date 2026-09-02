Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin’de sulama kanalında boğulan iki kardeş hayatını kaybetti

        Mersin’de sulama kanalında boğulan iki kardeş hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına giren iki kardeşten biri dün yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Yazen Halaf'tan da acı haber geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İkinci kardeş de kurtarılamadı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.

        KÜÇÜK KARDEŞ HASTANEDE KURTARILAMADI

        Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Halaf'ın cenazesi morga konuldu.

        AĞABEYİNİN CANSIZ BEDENİ DALGIÇLARCA BULUNDU

        Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #boğulma
        #sulama kanalı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi