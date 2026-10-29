Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren de Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.