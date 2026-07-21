MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş, ATV kazasında ağır yaralandı
Mardin'de kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Savaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:07 Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü MHP İlçe Başkanı Ali Savaş (40), ağır yaralandı.
DHA'daki habere göre kaza; gece saatlerinde, Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana geldi. MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş'ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Savaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Savaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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