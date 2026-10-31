MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden Dervişoğlu ile yürüdü? İki lider yürürken ne konuştu? İYİ Partili Vekil neden rahatsız oldu: Usta neden "kabul etmiyorum" dedi? Dervişoğlu o görüntüler için ne dedi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci ... Daha Fazla Göster

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden Dervişoğlu ile yürüdü? İki lider yürürken ne konuştu? İYİ Partili Vekil neden rahatsız oldu: Usta neden "kabul etmiyorum" dedi? Dervişoğlu o görüntüler için ne dedi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici yanıtlıyor. Daha Az Göster