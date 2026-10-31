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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

        MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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