Muş'ta traktör devrildi! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorku devrildi. Kazada çoğunluğu çocuk 24 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'i hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:37 Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
TRAKTÖR DEVRİLDİ
AA'daki habere göre; Pikniğe gidenleri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktörün römorku, Bulanık-Varto kara yolundaki Gelin Çeşmesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan çoğunluğu çocuk 24 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
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