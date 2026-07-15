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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta traktör devrildi! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Muş'ta traktör devrildi! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorku devrildi. Kazada çoğunluğu çocuk 24 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'i hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Muş'ta kaza: 1 ölü, 23 yaralı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        TRAKTÖR DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre; Pikniğe gidenleri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktörün römorku, Bulanık-Varto kara yolundaki Gelin Çeşmesi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada yaralanan çoğunluğu çocuk 24 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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