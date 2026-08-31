Ankara'daki evinde rahatsızlanan Oral Çelik (67) hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

İHA'da yer alan habere göre yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik öldü.

1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde dünyaya gelen Oral Çelik, öğrenim gördüğü Turan Emeksiz Lisesi'nde Mehmet Ali Ağca ile yakın arkadaşlık kurdu. Çelik'in adı, 1979 yılında gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Mehmet Ali Ağca ile birlikte anıldı. Aynı dönemde Malatya'da gerçekleştirilen bazı eylemlerle de adı gündeme gelen Çelik, olayların ardından yurt dışına çıktı. 12 Eylül darbesinin ardından Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtilen Çelik'in adı, 30 Mart 1981'de Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişiminde de gündeme geldi.

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1985 yılında İsviçre'de Abdullah Çatlı ile birlikte yakalanan ancak daha sonra serbest bırakılan Çelik, 1996 yılında İtalya'dan Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de "silahlı çete üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve cezaevinden adam kaçırmak" suçlamalarıyla yargılanan Çelik, davaların zamanaşımına uğraması nedeniyle beraat etti.

Siyasi ve hukuki süreçlerin ardından Malatya'ya dönen Oral Çelik, 1998 yılında Malatyaspor Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Çelik, 2002 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Malatya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Aynı yıl "Sır'rın Sırrı" isimli kitabını yayımladı.

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Oral Çelik için Malatya Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çelik, cenaze namazının ardından toprağa verildi.