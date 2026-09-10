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        Haberler Gündem Güncel Özel'e 800 bin TL'lik tazminat cezası

        Özel'e 800 bin TL'lik tazminat cezası

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Özel'e 800 bin TL'lik tazminat cezası

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat kararı verildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Ankara 44'üncü Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin TL, 13 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin TL ve 18 Ağustos 2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir."

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        #son dakika
        #haberler
        #Özgür Özel
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