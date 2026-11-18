Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), "sandığın veya mensuplarının zarara uğratıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

POLSAN'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddialara açıklık getirilmesi ve POLSAN mensuplarının doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, POLSAN'ın üyelerinden topladığı birikimleri yalnızca muhafaza eden bir kuruluş olmadığı, kendisine emanet edilen kaynakları değerlendirmek, korumak, sürdürülebilir gelir sağlamak ve üyelerinin gelecekteki mali haklarını güvence altına alma sorumluluğunu taşıdığı ifade edildi.

REKLAM

POLSAN'ın mali kaynaklarının bir bölümünü yatırım fonları aracılığıyla değerlendirmesinin, finansal yönetim ilkeleri bakımından son derece doğal, ekonomik açıdan rasyonel ve sandığın kuruluş amacıyla uyumlu bir uygulama olduğu aktarıldı.

Büyük miktardaki mali kaynakların herhangi bir getiri sağlanmaksızın atıl durumda tutulmasının, bu kaynakların reel değerinin zaman içerisinde erimesine yol açacağının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"POLSAN, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş, 'Fon Yönetim Esasları Prosedürü' çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinden hizmet almakta, söz konusu şirketler, imzalanan sözleşmeler ve kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

REKLAM

Bu çerçevede, Tera Yatırım nezdinde yalnızca 28 Ağustos 2023'de 103 bin 800 lira tutarında bir işlem gerçekleştirilmiş, söz konusu tutar aynı gün içinde POLSAN'a iade edilmiştir. Bu işlem sonucunda bir gelir veya maliyet oluşmadığı gibi o tarihten sonra da anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Atlas Portföy nezdinde 3 Ocak 2022'de açılan 26 milyon 425 bin 562 lira tutarlı bakiye, 31 Ocak 2024'de 90 milyon 824 bin 270 liraya ulaşmış, bu yatırım sonucunda 57 milyon 958 bin 837 lira net kar elde edilmiştir. Bu tarihten sonra anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır."

REKLAM

"10 MİLYON 145 BİN LİRA KAR ELDE EDİLEREK PORTFÖYDEN TAMAMEN ÇIKILMIŞTIR"

Kamuoyunda gündeme getirilen "ELZ" kodlu yatırım fonuna ilişkin işlemlerin ise POLSAN ile Astra Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan portföy yönetim sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sözleşme çerçevesinde Astra portföy şirketine toplamda 152 milyon 935 bin lira aktarılmıştır. Şirket tarafından aktarılan bu tutar içerisinden 20 Ekim'de yapmış olduğu alt işlemlerden biri olarak 14 milyon 300 bin lira tutarında, ELZ-Astra portföy katılım hisse senedi fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sözleşmeden doğan yetkisi çerçevesinde ilgili portföy yönetim şirketi tarafından alınan bir karar olup, POLSAN'ın ayrıca bu işleme yönelik bir yönetsel kararı veya talimatı bulunmamaktadır. 11 Kasım tarihinde POLSAN tarafından 163 milyon 81 bin lira tahsil edilerek ve 10 milyon 145 bin lira kar elde edilerek portföyden tamamen çıkılmıştır.

REKLAM

Gerek portföy yönetim şirketinin yapmış olduğu 14 milyon 300 bin TL tutarındaki ELZ-Astra portföy katılım hisse senedi fonu alım satımı işlemi, gerekse POLSAN'ın fona yatırmış olduğu toplam tutar kapsamında herhangi bir zararı söz konusu değildir. Nitekim ilgili şirket tarafından, fonun içeriği ve işlemlerin detayına yönelik zarar iddialarının gerçeği yansıtmadığı hususu basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur.

Diğer taraftan, SPK'nın 17 Eylül'deki kararıyla olağan tasfiye kapsamına alınmış olan, halihazırda faaliyetlerine devam eden Pardus portföy yönetim şirketine ait 8 Ocak 2025'de 19 milyon 999 bin 773 lira bedelle alınan ve bugün itibariyle 19 milyon 850 bin lira karla birlikte toplam değeri 39 milyon 849 bin 914 liraya ulaşan AC1-Pardus kısa vadeli katılım serbest fonunun geri ödenmesi beklenmektedir. Bu fonun ilgili yönetim şirketi tarafından piyasalarda alım satıma açılmasına yönelik ilgili kurum nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. Süreç sandığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."

REKLAM

"SİYASİ TARTIŞMANIN MALZEMESİ HALİNE GETİRİLEMEYECEK KADAR KIYMETLİ"

POLSAN bağlı şirketlerinden Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamına alınan herhangi bir fonda finansal yatırımı bulunmamadığı aktarılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Bu somut veriler ışığında, sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatının fedakar mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimler, herhangi bir siyasi tartışmanın malzemesi haline getirilemeyecek kadar kıymetli, korunması, geliştirilmesi ve hesabının verilmesi gereken ortak bir emanettir. POLSAN, bütün faaliyetlerinde hukuka uygunluk, mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını yürütmektedir."