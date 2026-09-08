Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sabah saatlerinde parktan geçen vatandaşların fark ettiği hareketsiz kişi, ekipleri harekete geçirdi. Yağcılar Mahallesi’ndeki Hidayet Camisi'nin önünde bulunan parkta yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ BELİRLENDİ

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin Enver Gönül (62) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine gelen adli tabibin yaptığı ilk incelemede, Enver Gönül’ün ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Gönül’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.