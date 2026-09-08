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        Haberler Gündem 3. Sayfa Caminin parkında can vermişti... Ölümü şüpheli çıktı!

        Caminin parkında can vermişti... Ölümü şüpheli çıktı!

        Sakarya'da, sabah saatlerinde cami önündeki parkta hareketsiz bulunan 62 yaşındaki Enver Gönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede ölümü şüpheli değerlendirilen Gönül'ün, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        Caminin parkındaki bankta şüpheli ölüm

        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sabah saatlerinde parktan geçen vatandaşların fark ettiği hareketsiz kişi, ekipleri harekete geçirdi. Yağcılar Mahallesi’ndeki Hidayet Camisi'nin önünde bulunan parkta yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİ BELİRLENDİ

        İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin Enver Gönül (62) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

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        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Olay yerine gelen adli tabibin yaptığı ilk incelemede, Enver Gönül’ün ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Gönül’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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