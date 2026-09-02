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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Alparslan hayatını kaybetti

        Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Alparslan hayatını kaybetti

        Sakarya'da bahçede çalışan dedesinin traktörle yaptığı geri manevra, 2 yaşındaki torunu Alparslan Ö.'nün aracın altında kalmasına neden oldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Dedesinin traktörünün altında can verdi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 yaşındaki Alparslan Ö., bahçede dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Geri manevra sırasında meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        GERİ MANEVRA YAPARKEN TORUNU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        AA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana geldi. bahçede traktörle çalışan N.Ö'nün (60) geri manevra yaptığı sırada torunu Alparslan Ö. aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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