Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Alparslan hayatını kaybetti
Sakarya'da bahçede çalışan dedesinin traktörle yaptığı geri manevra, 2 yaşındaki torunu Alparslan Ö.'nün aracın altında kalmasına neden oldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:16 Güncelleme:
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 yaşındaki Alparslan Ö., bahçede dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Geri manevra sırasında meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
GERİ MANEVRA YAPARKEN TORUNU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
AA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana geldi. bahçede traktörle çalışan N.Ö'nün (60) geri manevra yaptığı sırada torunu Alparslan Ö. aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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