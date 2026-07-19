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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa’da 7,5 milyon TL değerinde sigara operasyonu: 1 tutuklama

        Şanlıurfa’da 7,5 milyon TL değerinde sigara operasyonu: 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da, saman balyası görünümü verilen çuvallara gizlenmiş piyasa değeri 7,5 milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        7,5 milyonluk sigara operasyonu

        Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada saman balyası süsü verilen ve piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İHA'daki habere göre; göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir TIR'ı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde saman balyası süsü verilen çuvallarda piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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