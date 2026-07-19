Şanlıurfa’da 7,5 milyon TL değerinde sigara operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir TIR'da, saman balyası görünümü verilen çuvallara gizlenmiş piyasa değeri 7,5 milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada saman balyası süsü verilen ve piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İHA'daki habere göre; göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir TIR'ı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde saman balyası süsü verilen çuvallarda piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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