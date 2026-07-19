Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada saman balyası süsü verilen ve piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İHA'daki habere göre; göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir TIR'ı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde saman balyası süsü verilen çuvallarda piyasa değeri 7 buçuk milyon lira olan 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.