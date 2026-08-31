İstanbul Karaköy’de Mısır uyruklu turist Abdelrahman Soliman (29), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini çakıyla yaraladığını söyleyen turist, hastaneye giderek darp raporu aldı. Yapılan araştırmada, Soliman’ın 2 kadınla yaşadığı olayın, internet üzerinden masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaşmasının ardından meydana geldiği ortaya çıktı. Taksi şoförü S.Ö. (37) gözaltına alındı.

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Olay, 29 Ağustos günü Beyoğlu Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kolundan yaralanan Mısır uyruklu Abdelrahman Soliman, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti.

Soliman’ın iddiasına göre, bindiği ticari taksinin şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadın, aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbetti. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten Soliman, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

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KOLUNU YARALADI

Soliman’ın iddiasına göre, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı çakıyla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Soliman, yaşanan arbede sırasında kolundan yaralandığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada olayın bambaşka detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmaya göre, Mısır uyruklu Soliman (29), internet üzerinden bir kadınla 8 bin TL karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştı. Soliman, anlaştığı kadını Beyoğlu’nda bulunan bir işletmeye çağırdı. Ancak işletmeye bir değil, iki kadın geldi.

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8 BİN TL’LİK ÜCRET 16 BİN TL’YE ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemelerde, kadınların burada Soliman’dan 16 bin TL ücret talep ettiği belirlendi. Başlangıçta 8 bin TL üzerinden yapılan anlaşmanın ardından 16 bin TL istenmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından kalan ücretin, bir ticari taksiye ait POS cihazından 3 bin 500 TL olarak çekildiği tespit edildi.

KADINLAR AYRILMAK İSTEYİNCE ARBEDE ÇIKTI

Kadınların olay yerinden ayrılmak istemesi üzerine taraflar arasında bu kez arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında Soliman, sivri bir aletle çizik şeklinde yaralandı. Olayın ardından polis, Soliman’ın yaralanması ve parasının zorla alınması iddiasıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen ticari taksinin sürücüsünün kimliğini tespit etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek çalışma sonucunda taksi sürücüsü S.Ö. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

‘NİTELİKLİ YAĞMA’DAN ADLİ İŞLEM

Şüpheli S.Ö. hakkında “Nitelikli Yağma” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.