Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa “Takside gasp” iddiasının perde arkasından masaj pazarlığı çıktı

        “Takside gasp” iddiasının perde arkasından masaj pazarlığı çıktı

        Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turistin yaşadığı olay, gece saatlerinde büyük paniğe neden oldu. Takside bulunan iki kadın tarafından parası alınan turist, POS cihazından da zorla işlem yaptırıldığını belirtirken, yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Takside gasp" iddiasının perde arkası

        İstanbul Karaköy’de Mısır uyruklu turist Abdelrahman Soliman (29), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini çakıyla yaraladığını söyleyen turist, hastaneye giderek darp raporu aldı. Yapılan araştırmada, Soliman’ın 2 kadınla yaşadığı olayın, internet üzerinden masaj hizmeti almak için bir kadınla anlaşmasının ardından meydana geldiği ortaya çıktı. Taksi şoförü S.Ö. (37) gözaltına alındı.

        REKLAM

        Olay, 29 Ağustos günü Beyoğlu Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kolundan yaralanan Mısır uyruklu Abdelrahman Soliman, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti.

        Soliman’ın iddiasına göre, bindiği ticari taksinin şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadın, aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbetti. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten Soliman, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

        REKLAM

        KOLUNU YARALADI

        Soliman’ın iddiasına göre, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı çakıyla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Soliman, yaşanan arbede sırasında kolundan yaralandığını söyledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada olayın bambaşka detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmaya göre, Mısır uyruklu Soliman (29), internet üzerinden bir kadınla 8 bin TL karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştı. Soliman, anlaştığı kadını Beyoğlu’nda bulunan bir işletmeye çağırdı. Ancak işletmeye bir değil, iki kadın geldi.

        REKLAM

        8 BİN TL’LİK ÜCRET 16 BİN TL’YE ÇIKTI

        Polisin yaptığı incelemelerde, kadınların burada Soliman’dan 16 bin TL ücret talep ettiği belirlendi. Başlangıçta 8 bin TL üzerinden yapılan anlaşmanın ardından 16 bin TL istenmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından kalan ücretin, bir ticari taksiye ait POS cihazından 3 bin 500 TL olarak çekildiği tespit edildi.

        KADINLAR AYRILMAK İSTEYİNCE ARBEDE ÇIKTI

        Kadınların olay yerinden ayrılmak istemesi üzerine taraflar arasında bu kez arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında Soliman, sivri bir aletle çizik şeklinde yaralandı. Olayın ardından polis, Soliman’ın yaralanması ve parasının zorla alınması iddiasıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

        REKLAM

        TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen ticari taksinin sürücüsünün kimliğini tespit etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek çalışma sonucunda taksi sürücüsü S.Ö. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

        ‘NİTELİKLİ YAĞMA’DAN ADLİ İŞLEM

        Şüpheli S.Ö. hakkında “Nitelikli Yağma” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #gasp
        #bıçaklı saldırı
        #Karaköy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları