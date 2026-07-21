Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma
Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma meydana geldi
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:52 Güncelleme:
Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma meydana geldi.
İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Hattaki seferlerin yaklaşık 1 saat süreyle iptal edildiği öğrenildi.
Metro İstanbul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.
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