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        Haberler Gündem İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma

        Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma

        Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma
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        Taksim-Kabataş füniküler hattında arızalanma meydana geldi.

        İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Hattaki seferlerin yaklaşık 1 saat süreyle iptal edildiği öğrenildi.

        Metro İstanbul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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        #metro
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