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        Trabzon'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrası 15 kişi hastaneye kaldırıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından 15 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numuneler laboratuvara gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Tavuklu pilavdan 15 kişi zehirlendi iddiası

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 15 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        15 KİŞİ RAHATSIZLANDI

        İHA'daki habere göre; Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin tüketilmesinin ardından gece ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Hastanede benzer şikayetlerle başvuran kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde olaydan toplam 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ikram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği öğrenildi. Yapılacak analizlerin ardından vatandaşların rahatsızlanmasına neyin neden olduğu netlik kazanacak.

        *Fotoğraf temsilidir.

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