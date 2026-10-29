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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havuzdan çıktı, otomobilinde fenalaştı: Trabzon'da polis memuru Şahin Sağlam'dan acı haber!

        Havuzdan çıktı, otomobilinde fenalaştı: Trabzon'da polis memuru Şahin Sağlam'dan acı haber!

        Trabzon'da yüzme havuzundan çıktıktan sonra otomobilinde fenalaşan 44 yaşındaki polis memuru Şahin Sağlam, eşinin yaptığı kalp masajıyla müdahale edilmesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Havuz çıkışı fenalaşan polis kurtarılamadı

        Trabzon’da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuza gitti.

        Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Şahin Sağlam’ın cenazesi, bugün Şalpazarı Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Öte yandan, Şahin Sağlam'ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olduğu ve bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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