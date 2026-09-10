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        Tünel inşaatındaki kazada can kaybı

        Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iş kazasında yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Tünel inşaatındaki kazada can kaybı

        Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatındaki iş kazasında yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

        AA'da yer alan habere göre merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.

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        Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."

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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, tünelde herhangi bir çökme veya kaymanın söz konusu olmadığını belirterek, konunun yakından takip edildiğini paylaştı.

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