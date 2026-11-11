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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu gelirlerini taşınmaz alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı!

        Uyuşturucu gelirlerini taşınmaz alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı!

        Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticareti yaparak elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini taşınmaz satın alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşınmazla kara para aklama iddiası!

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına taşınmaz satın alarak akladıkları değerlendirildi.

        DHA'nın haberine göre MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edildi.

        7 GÖZALTI

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım'da İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 17 taşınmaza el koyuldu.

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