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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım, orman yangını çıkardı!

        Yıldırım, orman yangını çıkardı!

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Yıldırım, orman yangını çıkardı!

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını söndürüldü.

        İHA'nın haberine göre Gölbaşı İlçesine bağlı Hamzalar köyü kırsalında bulunan ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü.

        Yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ölen yada yaralananın olmadığı olayda birçok ağaç zarar gördü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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