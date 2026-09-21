Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar yeniden gözaltına alındı
Ankara'da tutuklu yargılandığı davada bugün tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Giriş: 21 Eylül 2026 - 18:53 Güncelleme:
Ankara'da tutuklu yargılandığı davada bugün tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Acar, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Tahliye kararının ardından gözaltına alınan Acar'ın, yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın detayları ve Acar'a yöneltilen suçlamalara ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
FOTO: DHA
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