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        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor: İstanbul Valiliği'nce Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören

        Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor: İstanbul Valiliği'nce Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören

        İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören
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        İstanbul Valiliği'nce, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

        Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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