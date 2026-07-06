Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşköprü sarımsağında hasat başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

        Taşköprü sarımsağı, ilçede yaklaşık 4 bin aile tarafından üretiliyor. Sabah erken saatlerde tarlalara giden üreticiler, akşam saatlerine kadar hasat yapıyor.

        Çetmi köyünde yaklaşık 50 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Niyazi Ertekin, Taşköprü sarımsağında hasadın temmuz ayının ilk haftası itibarıyla başladığını söyledi.

        REKLAM

        Ertekin, "Hasattan sonra ürünlerimizi 10 ila 15 gün tarlada kurutuyoruz. Daha sonra köyümüzdeki depomuza taşıyarak temizliğini yapıyor, küçük, orta ve büyük boy olarak sınıflandırıyoruz. Ardından Taşköprü Sarımsak Pazarı ile Germeç Pazarı'nda satışa sunuyoruz" diye konuştu.

        Niyazi Ertekin, rekolteden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah üreticilerimiz için bereketli ve güzel bir sezon olur" dedi.

        Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Havva Ertekin ise yaz tatillerinde ailesine destek olmak amacıyla sarımsak tarlasında çalıştığını söyledi.

        Sarımsak üretiminin hem eğitim hayatına hem de aile bütçesine önemli katkı sağladığını dile getiren Ertekin, "Yaz aylarında ailemle birlikte sarımsak hasadında çalışıyorum. Eğitim masraflarımı sarımsaktan elde edilen gelirle karşılıyoruz. Yeni hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de 'varil cinayetinde' anne ve oğluna 'iyi hal' indirimiyle 25'er yıl hapis cezası

        İstanbul'da, iki yıl önce varil içinde yanmış cesedi bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili olarak Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına alındı. Batın Dalga, maktul Mustafa Bayraktar'ı, annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan anne ile oğlu müebbet hapis ceza...
        #taşköprü sarımsağı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu