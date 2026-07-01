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        TBB'den 121 belediyeye yeni hizmet araçları teslimi

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 121 belediyeye toplam 122 hizmet aracı hibe edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        TBB'den 121 belediyeye yeni hizmet aracı

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen "TBB Araç Teslim Töreni"ne katıldı.

        Törende 121 belediyeye 29 ekskavatör, 26 kazıcı yükleyici, 18 yarım otobüs, 16 kombine kanal açma aracı, 8 itfaiye aracı, 8 yol süpürme aracı, 6 vidanjör, 3 çöp kamyonu, 3 lastik tekerlekli ekskavatör, 2 greyder, 2 loder ve 1 adet pikap kamyonet olmak üzere toplam 122 yeni araç teslim edildi. Gerçekleştirilen son dağıtımla birlikte TBB, 2026 yılında 296 belediyeye toplam 308 araç desteği sağlayarak, son 2 yılda 675 belediyeye ulaştırdığı araç sayısını 837'ye çıkardı.

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        Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, dağıtımı gerçekleştirilen araçların teknik detaylarını paylaşarak, 2 Mayıs'ta yapılan birlik seçimlerindeki destekler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. İki yıllık süre içerisinde kazanılan deneyimlerle hizmetlerin aynı anlayışla sürdürüleceğini ifade eden Seçer, kentlere daha etkin hizmetler sunulacağını vurguladı.

        Seçer, desteklerin yanı sıra yürütülen projelere de değinerek, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine, kalan kısmını da diğer projelerimize ve cari harcamalarımıza ayırıyoruz. TBB denince akla genelde araçlar ve iş makineleri gelir ama aslında TBB belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyor" dedi.

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