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        TBMM Genel Kurulu toplandı

        TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan milletvekilleri, Elazığ'daki üreticilerin sorunlarını, okullardaki temizlik ve hijyen eksikliğini gündeme getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise yeni dönemdeki en büyük vaatlerinin yeni, sivil ve demokratik bir anayasa olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        TBMM Genel Kurulu toplandı

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

        Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

        MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ'da yaşayan vatandaşların talep ve beklentilerini dile getirdi.

        Elazığ vilayetinde yıllık 240 bin ton şeker pancarı üretildiğini aktaran Işıkver, "Şeker pancarı alım fiyatı ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 liradır. Elazığlı üretici ve çiftçilerimiz büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını ve bu rakamın ciddi bir şekilde artan girdi maliyetlerini karşılama noktasında yetersiz kaldığı için iyileştirme yapılmasını talep etmektedirler." dedi.

        Elazığ'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan 1847 iş yerinden 955'inin yeniden yapılarak teslim edildiğini anlatan Işıkver, "yüksek kira bedelleriyle ticari hayatına devam etmek zorunda kalan diğer hak sahiplerinin de iş yerlerinin bir an önce teslim edilmesini beklediğini" aktardı.

        Semih Işıkver, depremler nedeniyle il merkezindeki 19 mahallenin yıkılan binalar sebebiyle metruk durumda kaldığını belirterek, "Elazığ'ın yeniden modern kent kimliğine kavuşması için İstanbul'da uygulanan Yarısı Bizden Kampanyası desteklerinin Elazığ'ımızda da uygulanması vatandaşlarımızın öncelikli beklentisidir." dedi.

        Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "okullarda çok ciddi temizlik ve hijyen sorunu olduğunu" söyleyerek, Milli Eğitim Bakanlığına yönelik eleştirilerde bulundu.

        "Okullarda temizlik malzemesi ile temizlik personeli eksikliğinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini" anlatan Akdoğan, "Milli Eğitim Bakanı derhal Sağlık Bakanı ile bir protokol yapsın ve okullardaki bu sağlık koşulları incelensin. TBMM'de de derhal bir araştırma komisyon kuralım." ifadelerini kullandı.

        "YENİ, SİVİL, DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ BİR ANAYASA"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu anımsatan Yayman, "Bugün 3 Kasım 2026. Anadolu İhtilali'nin yani AK Parti'nin tek başına iktidara geldiğinin 24. yıl dönümü. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu, bir yıl sonra iktidar oldu ve Türk demokrasi tarihinde tüm rekorları kırarak 24 yıldır kesintisiz iktidarına devam ediyor. AK Parti büyük krizlerle mücadele ederek bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

        Yayman, "Danıştay saldırısı, darbe planları, Cumhuriyet mitingleri, 367 krizi, e-Muhtıra, kapatma davası, FETÖ kumpasları ve darbe girişimi" gibi neredeyse iki yılda bir çeşitli krizlerle karşı karşıya kaldıklarının altını çizerek, AK Parti'nin bütün krizleri milletle, demokrasinin imkanlarını genişletmekle aştığını ve son 25 yılda yapılmayanı yapan, hayal edileni gerçekleştiren bir parti olduğunu vurguladı.

        Milletten aldıkları güçle dijitalleşmeden yapay zekaya, insandan aileye, toplumdan esnafa, işçiden emekliye, çiftçiden dar gelirlilere kadar bütün sorunları çözerek yeni bir dönemin kapısını açacaklarını anlatan Yayman, şöyle devam etti:

        "Yeni dönemde Cumhur İttifakı olarak en büyük vaadimiz yeni, sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasanın yapılmasıdır. Anayasa vaadi ve talebi milletimizden yoğun bir biçimde gelmektedir. Mevlana'nın söylediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Biz de AK Parti olarak yazılımımızı güncellemek, yeni bir başarı hikayesi ortaya koymak ve milletimizin umutlarını yeniden hayata geçirmek istiyoruz. Değişen dünyada siyaset, ülkeler, devletler, sosyolojiler değişir. İşte bu yeni zamanda da AK Parti zamanın ruhuna uygun olarak inşallah yeni sözler söyleyecek ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için inşallah hep beraber çalışacağız."

        Hüseyin Yayman, amaçlarının net olduğunu belirterek, "Demokrasimizin çıtasını yükseltmek, refahı büyütmek ve millete yaymak, Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmek, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamaktır." dedi.

        Yayman'ın konuşmasının ardından söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Yayman'ın "Anadolu ihtilali" sözlerine tepki gösterdi. Emir, "Bu topraklarda bir ihtilal yapıldı, o ihtilal, Milli Mücadele'yle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 23 Nisan 1920'de bu yüce Meclis kurulduğunda, 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde yapıldı." dedi.

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