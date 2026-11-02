Tokat'taki tescilli tarihi yapılar yenileniyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, kent estetiğini güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda 18 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Soğukpınar Mahallesi Beyhamam Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Yapım İşini yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, Beyhamam Sokak'ta bulunan tescilli yapıların tarihi mimari özellikleri korunarak kapsamlı bir yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

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İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihi dokunun korunmasının şehirlerin kimliğini yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Tokat, asırlara dayanan tarihi, köklü kültürü, geleneksel mimarisi ve eşsiz şehir dokusuyla çok önemli bir kültürel mirasa sahip. Bizim görevimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler üretmek değil, aynı zamanda bu kadim şehrin bizlere emanet ettiği değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır.

Beyhamam Sokak da Tokat'ın tarihi kimliğini yansıtan, geçmişten günümüze ulaşan önemli noktalarımızdan biri. Burada yürüttüğümüz Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile tarihi yapılarımızın özgün mimari karakterini koruyarak sokak bütününde daha estetik ve nitelikli bir görünüm oluşturmayı amaçlıyoruz.

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Çalışmalarımız kapsamında tescilli yapılarımızın çatılarını, saçaklarını ve cephelerini elden geçiriyor; sıva, boya, raspa ve yağmur oluğu yenilemelerini gerçekleştiriyoruz. Aydınlatma ve zemin düzenlemeleriyle de sokağımızı hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz için daha güzel, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bu projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde ortaklaşa yürütüyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik destekleri dolayısıyla Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Biz Tokat'ı sadece bugünün değil, yarının da şehri olarak görüyoruz. Tarihi eserlerimizi ve geleneksel şehir dokumuzu korurken turizm potansiyelimizi de güçlendirmek istiyoruz. Beyhamam Sokak'ta gerçekleştirdiğimiz bu çalışma tamamlandığında şehrimizin turizm güzergâhlarına değer katacağına, ziyaretçilerimizin ilgisini artıracağına ve esnafımız başta olmak üzere şehir ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat'ın her köşesinde değer üreten, şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkaran çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan, yaptığımız her hizmetin Tokat'a kalıcı bir değer kazandırmasıdır. Tarihimizi koruyarak değişime devam ediyoruz."