Tufanbeyli Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı

CAATSA yaptırımları ne zaman kalkacak? ABD yaptırımları ne zaman kaldıracak? F-35'ler neden önemli? ABD'de nasıl bir yol izlenecek? Trump ne zaman adım atacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta... Daha Fazla Göster

CAATSA yaptırımları ne zaman kalkacak? ABD yaptırımları ne zaman kaldıracak? F-35'ler neden önemli? ABD'de nasıl bir yol izlenecek? Trump ne zaman adım atacak? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın anlattı. Daha Az Göster