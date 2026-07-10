Tufanbeyli Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 21:52 Güncelleme:
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Rahatsızlanması nedeniyle Tufanbeyli Devlet Hastanesine başvuran Başkan Aktürk, daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada müdahale edilen Aktürk, ardından merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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