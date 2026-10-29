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        Haberler Gündem Güncel Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği görüntüler ortaya çıktı

        Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği görüntüler ortaya çıktı

        Şarkıcı Güllü'nün ölümünden suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, özel hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, yoğun bakım ünitesinde bir personelle halay çektiği görüntüye ulaşıldı. Görüntünün soruşturma dosyasına girdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        Yoğun bakımda halay çekmiş

        Yalova’da ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

        HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

        Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter’in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

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        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

        Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYE ULAŞILDI

        Tuğyan Ülkem Gülter’in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı. Görüntüde Gülter’in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tuğyan Ülkem Gülter
        #Güllü
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