Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

AA'nın haberine göre, bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, İstiklal Marşı'nın, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…" mısralarının yer aldığı, cami minaresinin üzerinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: AZİZ MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz , NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Selalar okunuyor… Onuncu yılında 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. FETÖ ihanetinin karanlığını şanlı direnişi ile aydınlığa çeviren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İrade Bizim Zafer Bizim 'Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'"

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.