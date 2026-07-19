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        Haberler Gündem Güncel Unkapanı Köprüsüne temas eden tekneden düşen görevli yaşamını yitirdi

        Unkapanı Köprüsüne temas eden tekneden düşen görevli yaşamını yitirdi

        Haliçte seyreden yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsüne temas etmesi sonucu denize düşerek kaybolan görevlinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Tur teknesi köprü ayağına çarptı

        Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yapakken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek Haliç’e düştü. Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti. Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Konyanın cesedine ulaşıldı. Haberi alan aile yakınları olay yerine geldi. Denizden çıkarılan Konyanın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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