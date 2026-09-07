Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması iş dünyasından cemiyet hayatına uzandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, iş dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda kişinin de aralarında bulunduğu geniş bir çevre hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 7 Ağustos’ta başlayan ve üç dalga halinde sürdürülen operasyonlarda; sanayi, perakende, inşaat, gastronomi, yayıncılık ve ticaret dünyasından bazı isimler soruşturma kapsamında yer aldı.

Son olarak üçüncü dalga operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17’ye yükselirken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İŞ DÜNYASINDAN TANINMIŞ İSİMLER DOSYADA

Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler arasında PETLAS-AKO Grup, Alves Kablo, Kutup Şirketler Grubu, KAM Ankara Beton, Alp Holding ve Gökmen Holding gibi Ankara ve Türkiye iş dünyasında bilinen yapılarda yönetici veya aile mensubu olan isimler yer aldı.

Üçüncü dalgada gözaltına alınan Serhan Kızılmeşe’nin, Ankara’nın köklü elektronik ve beyaz eşya şirketlerinden Kutup Şirketler Grubu’nun üçüncü kuşak temsilcisi olduğu belirtildi.

Kutup Şirketler Grubu’nun Ankara’da uzun yıllardır faaliyet gösterdiği, çok sayıda mağaza ve yetkili satış noktasıyla elektronik perakende alanında yer aldığı biliniyor. Serhan Kızılmeşe’nin ise 2018 yılında şirkette görev almaya başladığı ve özellikle e-ticaret yatırımlarında sorumluluk üstlendiği aktarıldı.

ALP HOLDİNG AİLESİNDEN İKİ İSİM SORUŞTURMADA

Soruşturma kapsamında Alp Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Hakan Alp ile eşi Mine Alp’in de gözaltına alınan isimler arasında olduğu belirtildi.

Ankara’nın köklü sermaye çevrelerinden biri olarak bilinen ailenin, farklı sektörlerde yatırımlarının bulunduğu ve özellikle yeme-içme alanında da faaliyet gösterdiği ifade edildi.

GASTRONOMİ VE CEMİYET HAYATINA UZANAN SORUŞTURMA

Üçüncü dalgada gözaltına alınan Orbay Gökhan Demir’in, Ankara’nın bilinen yeme-içme markalarından Köroğlu İşkembecisi ailesinin temsilcilerinden olduğu belirtildi.

Demir’in soruşturmadaki bağlantılarından birinin de ilk dalgada tutuklanan eski eşi Nazlı Gür Demir olduğu kaydedildi. Böylece soruşturmanın farklı aşamalarında iki isim hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Soruşturmanın üçüncü dalgasında Ankara cemiyet hayatından da bir isim yer aldı. Gözaltına alınan Baran Yazıcı’nın, Ankara sosyal yaşamına yönelik yayınlarıyla bilinen BOM Dergi’nin sahibi olduğu belirtildi.

Ayrıca Berk Delibaş’ın da halı ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Delibaş Halıcılık ailesinin mensubu olduğu ifade edildi.

KAM ANKARA BETON BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de KAM Ankara Beton bağlantısı oldu.

Üçüncü dalgada Reyhan Çağla Baykam gözaltına alınırken, hakkında yakalama çalışması yürütülen ağabeyi Sabri Berkan Baykam’ın daha sonra emniyete teslim olduğu bildirildi.

HOLDİNG BAŞKANI HAKKINDA YAKALAMA ÇALIŞMASI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama çalışması sürdürülen isimlerden biri de Barış Gökmen oldu.

Gökmen Holding’in internet sitesinde Barış Gökmen’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığı belirtilirken, holdingin inşaat başta olmak üzere teknoloji, dayanıklı tüketim, gastronomi, reklam ve sosyal medya alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

SANAYİ DÜNYASINDAN İKİ ÖNEMLİ İSİM

Soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanan isimler arasında Abdulkadir Özcan da yer aldı.

Özcan’ın PETLAS ve AKO Grup bağlantısıyla dikkat çektiği, AKO Grup bünyesinde PETLAS, AKO Akü ve AKO Jant gibi sanayi şirketlerinin bulunduğu belirtildi.

İlk dalgada tutuklanan Deniz Karamercan’ın ise Borsa İstanbul’da işlem gören Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu kaydedildi.

GECE HAYATINA YÖNELİK İNCELEMELER

Soruşturmanın ikinci dalgasında Ankara’nın eğlence ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmelerle bağlantılı kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.

La Notte, Fado, İcaz, Hausa Lunch & Dinner ve Pearl Steakhouse gibi işletmelerle bağlantılı isimlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari şüphelilerin yakalanmasına ve dosyadaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetlerinin yanı sıra bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi, mekân ve finansal ilişkileri de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.