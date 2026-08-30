Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uzungöl'de sağanak etkili oldu; dere taştı, heyelan meydana geldi!

        Uzungöl'de sağanak etkili oldu; dere taştı, heyelan meydana geldi!

        Trabzon'da Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taştı, heyelan meydana geldi. Turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yol kapanırken, bölgede çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uzungöl'de taşkın ve heyelan!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taştı, heyelan meydana geldi. Turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yol kapanırken, bölgede çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Trabzon'un yüksek kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu, Koşon Deresi taştı.

        Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün Galoomad mevkisinde turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yolda, taşkın ve heyelan meydana geldi. İrili ufaklı taş ve toprakla dolan yol ulaşıma kapanırken, güzergahtaki bazı tur araçları yolda kaldı.

        REKLAM

        Karester Yaylası'na da ulaşım sağlanan yolda; DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve yol onarım çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede yağışın etkisini sürdüreceğini, özellikle turistler ile sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #trabzon
        #uzungöl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?