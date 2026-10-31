Van-Bahçesaray yolunda mevsimin ilk karı yağdı

İsrail'de şaşırtan seçim sonucu: Sandıktan çıkana kim sevindi, kim üzüldü? Netanyahu'nun koltukta günü sayılı mı? İsrail'de Hükümeti kim, nasıl kuracak? İsrail'de seçim tekrarlanabilir mi? Netanyahu için bu seçim kayıp mı zafer mi? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Independent Türkçe Genel Yayın Yö... Daha Fazla Göster

İsrail'de şaşırtan seçim sonucu: Sandıktan çıkana kim sevindi, kim üzüldü? Netanyahu'nun koltukta günü sayılı mı? İsrail'de Hükümeti kim, nasıl kuracak? İsrail'de seçim tekrarlanabilir mi? Netanyahu için bu seçim kayıp mı zafer mi? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Gazeteci Gürkan Zengin, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Daha Az Göster