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        Haberler Gündem Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

        Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Van'da görevli asker şehit oldu

        Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, 2 Kasım 2026 tarihinde rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyururken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

        "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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