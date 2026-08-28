Vatandaşın Kılıçdaroğlu sorusuna Özgür Özel gülerek karşılık verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Özel ile bir vatandaş arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi. Vatandaşın, "Ama babayı göremedim, baba nerede?" sorusuna Özel, "Kim baba? Talat baba... Talat baba hasta, yatıyor" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ

Vatandaşın geçmiş olsun dileklerinin ardından bu kez "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sorması üzerine Özgür Özel gülümsedi.

REKLAM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirten Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor o" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Özgür Özel vatandaşa, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" dedi.