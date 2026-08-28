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        Haberler Gündem Politika Vatandaşın Kılıçdaroğlu sorusuna Özgür Özel gülerek karşılık verdi

        Vatandaşın Kılıçdaroğlu sorusuna Özgür Özel gülerek karşılık verdi

        Kocaeli'de vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yöneltilen soruya verdiği esprili yanıtla dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Esprili Kılıçdaroğlu yanıtı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ziyaret sırasında Özel ile bir vatandaş arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi. Vatandaşın, "Ama babayı göremedim, baba nerede?" sorusuna Özel, "Kim baba? Talat baba... Talat baba hasta, yatıyor" yanıtını verdi.

        KILIÇDAROĞLU SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ

        Vatandaşın geçmiş olsun dileklerinin ardından bu kez "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sorması üzerine Özgür Özel gülümsedi.

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        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirten Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor o" ifadelerini kullandı.

        Ziyaretin sonunda Özgür Özel vatandaşa, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" dedi.

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