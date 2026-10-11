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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde ölüm! Yere düştü, motosiklet çarptı!

        Yaya geçidinde ölüm! Yere düştü, motosiklet çarptı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinde dengesini kaybederek yere düşen 65 yaşındaki Hakan Ercan'a motosiklet çarptı. Ercan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Yaya geçidinde ölüm! Motosiklet çarptı!

        Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen Hakan Ercan'a (65) motosiklet çarptı. Yolda hızla ilerleyen motosikletin altında kalan Ercan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada motosiklet sürücüsü F.T. ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 10 Ekim Cumartesi günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ercan kendisiyle beraber yürüyenlerle karşıya geçemedi.

        Geride kalan Ercan yolun karşısına geçmeye hazırlandığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yolda hızla ilerleyen motosiklet, yerde bulunan Hakan Ercan’ın üzerinden geçti. Kazanın ardından gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü F.T. de yere düştü.

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        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü F.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T.’nin tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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