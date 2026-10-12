Yeni Parti, ön seçim yapacak

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, “Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle son yerel seçimden beri bizlerin kazandığı belediyelere adeta savaş açmış durumda. Ve sudan sebeplerle, çeşitli iddialarla belediye başkanlarımızı tutuklamakta, bazı belediyeleri baskıyla kendi safına geçirmekte, yine bazı meclis üyeleri de bu baskıdan nasibini almakta. Ve bugün ülkemizde önemli sayıda yerde, nüfusun önemli kesiminde millet iradesine darbe yapılmış durumda. Çünkü milletin seçmediği, yetki vermediği belediye başkan vekilleri tarafından yönetilmekte” ifadelerini kullandı.

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‘MİLLET İRADESİNE DARBE YAPIYOR’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasına değinen Emre, “Siz Vahap Seçer'i tutuklayıp görevden uzaklaştırdığınız zaman Mersinlinin sorunlarını çözmüş olmuyorsunuz. Orada narenciye işiyle ilgilenen vatandaşların sorunu çözülmüyor, Mersinli esnafın işi çözülmüyor, oradaki yoksulluk, işsizlik azalmıyor. Bu iktidar dünyanın her yerindeki benzer otoriter iktidarlar gibi vatandaşın dertleriyle, sorunlarıyla, problemleriyle ilgilenmiyor. Bunları önemsemiyor, rant devri yaşıyor; kendi dar grubunun çıkarları ve menfaatlerine göre, o azınlığın isteklerine göre rant alanları oluşturmaya çalışıyor. Ve bütün eline geçirdiği iktidar gücüyle de millet iradesine darbe yapıyor” diye konuştu.

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‘İŞİN SAMİMİYETİ SORGULANMALI’

Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında ifade vermesiyle ilgili “Fatma Betül Sayan ismini açıkladık. Ortaya çıkınca paranın iadesine ilişkin konuşmalar çıktı, görevden affını istedi değil mi? Geçen hafta da ifadesine başvuruldu. Türkiye'de şu anda 50 bin 100 bin lirayla ilgili rakamlarla suçlananlar dahi önce basın diziliyor, değil mi? Polis sağında solunda diziliyor, kafasına bastırılıyor. Bu hanımefendi ve eşinin tek bir kare fotoğrafını gören oldu mu? Görülmedi. Niye? Çünkü orada da bir ayrıcalık görüldü, dostlar alışverişte görsün. Bu adliyenin, Çağlayan'ın adresi girişi çıkışı belli, her yerde basın mensupları ve insanlar var. Demek ki oradan girmediler, demek ki özel bir muameleyle kimse görmeden savcının yanına götürüldü ve aynı özel muameleyle götürüldü. Şimdi burada işin samimiyeti zaten sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.

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'AK PARTİ, MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ'

Fon soruşturmasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesine ilişkin konuşan Emre, “Geçtiğimiz günlerde biz Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Dediler ki 'Araştırma komisyonu kurulmasına gerek yok.' Niye? Sağlıkta şiddet olunca hep birlikte araştırıyoruz, çocuklara, kadına yönelik saldırıların artmasına ilişkin araştırma komisyonu kurulabiliyor, balıkçılığın problemlerine ilişkin araştırma komisyonu kurabiliyoruz, yeni doğan çocuk çetesi bebek ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurabiliyoruz; ama yolsuzluk olduğunda yok, 'Meclis yok', 'ben varım.' Bu da yine Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP oylarıyla, milletvekili oylarıyla reddedildi” açıklamasını yaptı.

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‘TAKVİMİN İLERLEDİĞİNİ GÖRMEK LAZIM'

Partinin kuruluş kurultayı takvimine dair soruyu yanıtlayan Emre, “Bu hafta il başkanları için kendi içimizde bir ön seçim gerçekleştireceğiz. İlçelerdeki geçtiğimiz hafta bitti. Daha sonra da burası kesinleşip iller bittikten sonra genel başkan seçimiyle ilgili bir tarih belirleyeceğiz. Hedefimiz 14-15 Kasım'da kurultayı yapmak. Bununla ilgili karar alıp bildirim yapacağız önümüzdeki zaman diliminde. Takvimin ilerlediğini, aksamadığını da görmek lazım. Henüz zaman var” açıklamasını yaptı.

Zeynel Emre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin, “Sabah saatlerinde kendisi genel başkanımızla görüşmüş ve böyle bir durumun olmadığını ifade etmiştir. İktidarın yerel seçim başarımız sonrasında belediyelerimiz üzerinde kurduğu yargısal ve idari baskılar ile şantajlar devam etse da biz duruşumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.