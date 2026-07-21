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        Haberler Gündem Güncel Yeni partinin genel merkezi belli oldu

        Yeni partinin genel merkezi belli oldu

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasından sonra, kurulacak partinin genel merkezi belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Yeni partinin genel merkezi belli oldu

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." açıklamasından sonra kurulacak partinin genel merkezi belli oldu.

        Buna göre Özel ve ekibi, Gelecek Partisi'nin eski binasını kullanacak.

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