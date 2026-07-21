Yeni partinin genel merkezi belli oldu

'Kalpli Göl' pembeye büründü

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birli... Daha Fazla Göster ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birlikte tuzluluk oranı yeniden yükseldi. Buna bağlı olarak pembe rengi oluşturan mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve göl yeniden karakteristik pembe görünümüne kavuştu" dedi. (DHA) Daha Az Göster