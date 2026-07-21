Yeni partinin genel merkezi belli oldu
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasından sonra, kurulacak partinin genel merkezi belli oldu
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." açıklamasından sonra kurulacak partinin genel merkezi belli oldu.
Buna göre Özel ve ekibi, Gelecek Partisi'nin eski binasını kullanacak.
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