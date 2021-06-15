Hayatını kaybetti

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Gündoğdu Duran, 27 Mayıs 1937'de Karaman'ın Kızıllar köyünde dünyaya geldi. 1961'de Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitiren Duran, Neyzen Burhanettin Ökte, Neyzen Ulvi Erguner, Neyzen Akagündüz Kutbay, Kemani Cahit Peksayar'dan feyz aldı.

Beste, güfte ve şiir alanında Bekir Sıtkı Erdoğan'dan destek gören Gündoğdu Duran, 1958'de fakültede okurken ilk bestesi olan 'Ankara Rüzgârı' güftesini muhayyerkürdi makamında besteledi. Bu şarkıyı ilk olarak Ankara Radyosu'nda, 1964'te Kutlu Payaslı icra etti ve Nesrin Sipahi aynı yıl 45'lik plağa okudu.

Gündoğdu Duran'ın aynı yıl ikinci şarkısı 'Gözleri aşka gülen Taze Söğüt Dalısın' Türk sanat müziği repertuvarına girdi. Nihavent makamındaki bu şarkının da söz ve müziği kendine aitti. 1959'da ise 'Kara Sevda'yı Muhayyerkürdi makamında besteleyen Duran, daha çok kendi şiirlerini besteledi.

Gündoğdu Duran, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.