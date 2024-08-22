Gündoğdu Gıda için gong çaldı! Gündoğdu Gıda kaç lot verdi?
Gündoğdu Gıda Süt ürünleri için gong bugün çaldı! Kişi başına 595 TL değerinde 17 lot veren şirket, yatırımcısına toplamda 10 milyon lot dağıttı. 'GUNDG' koduyla işlem gören şirketin halka arz büyüklüğü ise 350 milyon TL olarak belirlendi. İşte, Gündoğdu Gıda Süt ürünleri halka arz detayları...
15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplayan Gündoğdu Gıda için gong çaldı ve borsa kapıları açıldı. Yüzde 25.64 halka arz açıklığı ile BIST'teki yerini alan şirket Ana Pazar'da işlem görerek, yatırımcısına 10 milyon lot dağıttı. İşte, Gündoğdu Gıda halka arz detayları...
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN GONG ÇALDI'
Gündoğdu Gıda, 22 Ağustos itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıttı. 597 bin 940 kişinin katıldığı halka arzda kişi başına 595 TL değerinde 17 lot düştü.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 25 Çiğ süt alımları.
- Yüzde 50 Yem alımları.
- Yüzde 25 Peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, koli vb. sarf malzemelerinin alımı.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
'GUNDG' kodu ile işlem görecek Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firma, katılım endeksine uygun.