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Haberler Gündem Son dakika: Gündoğmuş Belediye Başkanı: Sözlerim cımbızla çekildi
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Gündoğmuş Belediye Başkanı: Sözlerim cımbızla çekildi

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sosyal medyada yayılan görüntüleri hakkında, "Sözlerim cımbızla çekildi" dedi.

Son dakika: Gündoğmuş Belediye Başkanı: Sözlerim cımbızla çekildi
Gündoğmuş Belediye Başkanı: Sözlerim cımbızla çekildi
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AA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarını hizmet binasında değerlendiren Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir an önce söndürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirten Özeren, "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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