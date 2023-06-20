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Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

35 yaşından itibaren beyin yılda yüzde 0,2 ila 0,5 oranında küçülüyor. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre, gün içerisinde yapılan 10 dakikalık şekerleme beynin küçülmesini engelliyor ve kişiyi daha yaratıcı yapıyor

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  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Gün içinde şekerleme yapmak, beyin küçülmesini azaltarak yaşlı insanların zihinsel olarak zinde kalmasına yardımcı olabilir.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, beyin 35 yaşından itibaren yılda yüzde 0,2 ila 0,5 oranında, 60 yaşından sonra ise daha da fazla küçülüyor.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Bu durum yaşlılık anları, hafıza kayıpları ve hatta bilişsel bozukluk ve bunamaya katkıda bulunabilir. Ancak yapılan bir araştırma, gün içinde düzenli olarak şekerleme yapan kişilerin beyin hacminin daha büyük olduğunu, yani beyinlerinin zaman içinde daha az küçülebileceğini gösteriyor.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Alışkanlık olarak şekerleme yapmayan insanlarla karşılaştırıldığında, düzenli şekerleme yapanların ortalama 2,6 ila 6,5 yıl daha genç bir beyne sahip olabileceği tahmin ediliyor.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Bu nedenle araştırmacılar bunun yerine insanların düzenli şekerleme yapmaya yaşam boyu genetik yatkınlıklarına baktılar, bu da şekerlemenin kendisinin beyni etkileyip etkilemediğini daha net bir şekilde gösteriyor.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    University College London'dan çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Victoria Garfield şunları söyledi: "Bulgularımız, bazı insanlar için kısa gündüz şekerlemelerinin, yaşlandıkça beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilecek bulmacanın bir parçası olabileceğini gösteriyor. Umarım kısa şekerlemelerin sağlığa faydalarını gösteren bu gibi çalışmalar, gündüz uykusu konusunda hala var olan damgalamayı azaltmaya yardımcı olabilir."
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Birleşik Krallık'ta 35.080 kişi üzerinde yapılan beyin büyüklüğü araştırmasının sonuçları, insanların ne kadar düzenli uyuduklarına bakılarak elde edilmedi. Bu anlık soru yanıltıcı olabilir, çünkü insanlar yüksek tansiyon veya kardiyovasküler hastalık gibi sağlık sorunları nedeniyle uyukluyor olabilir, bu da onları daha uykulu hale getirebilir ve beyin küçülme oranlarını etkileyebilir.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Birleşik Krallık ve Hollanda'da yapılan önceki araştırmalara göre, 65 yaş üstü kişilerin dörtte birinden fazlası gün boyunca şekerleme yapıyor. 16-64 yaş arası yetişkinlerin neredeyse yüzde 14'ü de şekerleme yapıyor. 
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Sadece beş ila 15 dakikalık kısa bir şekerlemenin beyne sağladığı faydaların üç saate kadar sürebildiğine dair kanıtlar bulunuyor.
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Yeni çalışma, düzenli olarak şekerleme yapan kişilerin kart çiftlerinden oluşan görsel hafıza testlerinde daha başarılı olduklarını ya da zihinsel olarak daha hızlı olduklarını göstermedi. 
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Ancak daha büyük bir beyin hacmine sahip oldukları görüldü; bunun nedeni şekerlemelerin insanların orta yaştan sonra daha düşük kalitede olabilen hayati uykuyu yakalamalarına izin vermesi olabilir.

     

     
  • Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir

    Uykunun beyni yaşlanmanın etkilerinden korumak için son derece önemli olduğu biliniyor.

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