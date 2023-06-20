Bu durum yaşlılık anları, hafıza kayıpları ve hatta bilişsel bozukluk ve bunamaya katkıda bulunabilir. Ancak yapılan bir araştırma, gün içinde düzenli olarak şekerleme yapan kişilerin beyin hacminin daha büyük olduğunu, yani beyinlerinin zaman içinde daha az küçülebileceğini gösteriyor.