Güner Ümit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü şovmen Güner Ümit merak konusu oldu. 1990'lı yıllarda ekranlara gelen Turnike yarışmasının sunucusu Güner Ümit, isim benzerliği nedeniyle günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından Güner Ümit ismiyle karıştırıldı. Fakat bahsi geçen kişi Güner Ümit değil, Ümit Güner.



GÜNER ÜMİT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir),televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.

GAF OLAYI

9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır. 24 Nisan 1995'te "Turnike 2000" programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında Aleviler'den çiçek almıştır. Buradaki macerası 30 Haziran 1995'te sona ermiştir. Program, o gün totalde 500 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 3 sene ekranlardan uzak kalmıştır. 12 Ekim 1998 tarihinde yayımlanmaya başlayan "Bay Turnike" programıyla ekranlara dönmüştür. Program, 8 Haziran 1999 tarihinde yaz tatiline girmiştir.

Yeni sezonu 1999'un kasım ayında açmıştır. Aralık ayında program sona ermiştir. Program, totalde 726 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 14 Nisan 2002 tarihinde Atv'de yayımlanmaya başlayan "Altın Turnike" programı ile ekranlara dönmüştür. 30 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan sezon finali, totalde 750. programdır ve bu bölümde Çocuklar Duymasın ve Asmalı Konak dizilerinin oyuncuları yarışmıştır. Son olarak, 3 senelik aranın ardından, 27 Ocak 2006 tarihinde Star Tv'de Turnike programıyla ekranlara dönmüştür. Diğer bölümleri sırasıyla 31 Ocak, 3 Şubat, 7 Şubat, 10 Şubat, 14 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan program, 21 Şubat 2006'da sona ermiştir. Başlangıçta haftada 2 yayımlanan program son iki hafta haftada bir yayımlanmış ve yayından kaldırılmıştır. Programın son macerası 7 bölüm sürmüştür. Turnike programı totalde, 14 senede 757 bölüme ulaşmıştır.

1975-1986 yılları arasında TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur.