Yeni bir araştırmaya göre, şiddetli bir güneş fırtınası ile dünya internetsiz kalabilir. İşte güneş fırtınası ile ilgili ayrıntılar...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak insanlığı güneş rüzgarından korur.

Bununla birlikte, yaklaşık 80-100 yılda bir, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, bu rüzgarlar, tüm Dünya'yı kapsayan ve birkaç ay süren internet kesintilerine neden olabilecek süper güneş fırtınalarına dönüşüyor.

İnternet altyapısı etkilenecek

Araştırmada, California Üniversitesi, Irvine ve VMware Research'ten Sangeetha Abdu Jyothi, böylesine aşırı bir uzay hava olayına karşı mevcut İnternet altyapısının sağlamlığını değerlendirdi.

Küresel internet altyapısının hayati bir parçası olan uzun mesafeli fiber optik hatların ve denizaltı kablolarının, Koronal Kütle Ejeksiyonları olarak da bilinen güneş süper fırtınaları tarafından Dünya'nın kabuğunda üretilen akımlara karşı savunmasız olduğunu tespit etti.

Çalışma, bu güneş fırtınalarından gelen akımın elektrik hatları gibi uzun iletkenlere girip zarar verebileceğini ortaya koydu.

Bu tür olayların meydana gelme olasılığı on yılda yüzde 1,6 ila yüzde 12 arasında değişirken, Jyothi, Güneş'in büyüme ve azalma döngüsündeki maksimum aktivite döneminde olasılık artışına dikkat çekiyor.

Güneşin yakın gelecekte daha aktif hale gelmesi beklendiğinden mevcut tehlikeye karşı uyarıyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Güneş fırtınası ile ilgili net bir tarih yok ancak bilim adamları tarafından önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşebileceği söyleniyor...