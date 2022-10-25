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Haberler Yaşam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor! Türkiye'de il il güneş tutulması saatleri
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Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor!

Bu yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşecek... Bugün Ay, Güneş ile Dünya arasında bir yörüngede dönecek ve Güneş'in parçalı tutulmasına neden olacak. Türkiye saatiyle 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek Güneş Tutulması ülkemizden de izlenebilecek

Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor! Türkiye'de il il güneş tutulması saatleri
Güneş bugün tutulacak!
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2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçekleşti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlenebilecek.

TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebilecek. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

İLLERE GÖRE GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak:

İstanbul'da tutulma 12.34'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

Ankara'da tutulma 12.40'ta başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

İzmir'de tutulma 12.37'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

Çanakkale'de tutulma 12.33'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.

TÜRKİYE'DE GÖZLEMLENECEK BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI

Ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki en yakın Güneş Tutulması ise 2 Ağustos 2027... Parçalı olarak gerçekleşecek Güneş Tutulması'nda, Güneş diskinin yaklaşık yüzde 80'i örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken nadiren Güneş ışığını bloke ediyor ve Güneş Tutulması meydana geliyor.

Başka bir deyişle, Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşüyor.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN ÇEŞİTLERİ

Tam Güneş Tutulması

Tam Güneş Tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay öyle hizalanıyor ki, Ay gezegenimizin belirli kısımlarında Güneş ışığını tamamen bloke ediyor. Havanın kısa süreliğine kararmasına neden oluyor.

Parçalı Güneş Tutulması

Dünya üzerinde yalnızca küçük bir bölümde Ay, Güneş ışığını tamamen bloke ediyor. Tam tutulmanın görülebildiği noktaların dışında Güneş Tutulması parçalı olarak görülebiliyor.

Halkalı Güneş Tutulması

Ay, Dünya'dan daha uzak olduğu zamanlarda daha küçük görünüyor ve bu konumundayken Güneş ışığını tam olarak kapatamıyor. Böyle zamanlarda Güneş'in etrafında bir halka görünümü oluyor. Buna Halkalı Güneş Tutulması deniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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