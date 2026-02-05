Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Güneş Tutulması etkileri nelerdir?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ

Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma "ateş halkası" şeklinde olacak.

Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güneyi civarında izlenebilecek.

Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026 tarihinde görülecek. Bu tutulmada Ay, Güneş'i tamamen kapatacak.

Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey İspanya ve çevresindeki bölgelerde izlenebilecek. Çevre ülkelerde ise kısmi tutulma olarak görülebilir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye'den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.