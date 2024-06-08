Güneşin izinde: Ayçiçekleri neden güneş ışığına göre hareket eder?

OLGUN BİR AYÇİÇEĞİ GÜNEŞİ TAKİP ETMEZ

Ancak, Science dergisinde yayınlanan çalışmanın ortak yazarına göre, bir ayçiçeği bitkisi olgunlaştıkça farklı davranır.

"Bitkinin genel büyümesi kademeli olarak yavaşlarken, sirkadiyen ritim bitkinin güneş ışığına sabahın erken saatlerinde öğleden sonra veya akşamdan daha güçlü tepki vermesini sağlar. Bu yüzden olgun bir ayçiçeği gün boyunca güneşle birlikte hareket etmez; bunun yerine sadece doğuya bakar."